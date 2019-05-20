Тоттенхем – Ліверпуль: мерсисайдці вилетіли до Іспанії на тренувальний збір – у складі 26 гравців

Англійський Ліверпуль полетів до Іспанії на тренувальний збір напередодні вирішального матчу Ліги чемпіонів проти лондонського Тоттенхема.

Ліверпуль на чолі з Юргеном Клоппом полетів до Марбельї, повідомляє офіційний сайт клубу.

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"Червоні" на збір взяли 26 гравців, серед яких і хавбек Набі Кейта, який відновлюється від травми паху. Мерсисайдці на узбережжі Андалусії проведуть фінальний етап підготовки перед вирішальним поєдинком Ліги чемпіонів із Тоттенхемом.

Повний перелік гравців: Александер-Арнольд, Аліссон, Брюстер, Фабінью, Фірміно, Гомес, Хендерсон, Джонс, Кейта, Келлехер, Лаллана, Ловрен, Мане, Матіп, Міньйоле, Мілнер, Морено, Оріджі, Окслейд-Чемберлен, Робертсон, Салах, Шакірі, Старрідж, ван Дейк, Вейналдум, Вудберн.

Нагадаємо, що фінал ЛЧ відбудеться 1 червня на мадридському стадіоні Ванда Метрополітано.

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