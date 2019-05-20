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Тоттенхэм – Ливерпуль: мерсисайдцы вылетели в Испанию на тренировочный сбор – в составе 26 игроков

20 мая 21:31 172 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: мерсисайдцы вылетели в Испанию на тренировочный сбор – в составе 26 игроков
Юрген Клопп / Reuters

Английский Ливерпуль полетел в Испанию на тренировочный сбор накануне решающего матча Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэма.

 

Ливерпуль во главе с Юргеном Клоппом улетел в Марбелью, сообщает официальный сайт клуба.

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"Красные" взяли на сбор 26 игроков, среди которых и хавбек Наби Кейта, который восстанавливается от травмы паха. Мерсисайдцы на побережье Андалусии проведут финальный этап подготовки перед решающим поединком Лиги чемпионов с Тоттенхэмом.

Полный список игроков: Александр-Арнольд, Алиссон, Брюстер, Фабинью, Фирмино, Гомес, Хендерсон, Джонс, Кейта, Келлехер, Лаллана, Ловрен, Мане, Матип, Миньоле, Милнер, Морено, Ориджи, Окслейд-Чемберлен, Робертсон, Салах, Шакири, Старридж, ван Дейк, Вейналдум, Вудберн.

Напомним, что финал ЛЧ состоится 1 июня на мадридском стадионе Ванда Метрополитано.

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Тоттенхэм - Ливерпуль Лига чемпионов Ливерпуль Ливерпуль
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