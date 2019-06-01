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Тоттенхем – Ліверпуль: двійник Клоппа пив і розважався з фанатами напередодні фіналу Ліги чемпіонів

11:22 432 Читать на русском
Тоттенхем – Ліверпуль: двійник Клоппа пив і розважався з фанатами напередодні фіналу Ліги чемпіонів
Юрген Клопп / Reuters

Серед натовпу вболівальників "червоних" знайшовся один дуже колоритний персонаж.

Вулиці столиці Іспанії переповнені прихильниками фіналістів Ліги чемпіонів.

Тисячі фанатів Тоттенхема і Ліверпуля збираються в групи, співають, п'ють і готуються до вирішального матчу. Втім, є такі, які легко виділяються серед натовпу завдяки лише своїй зовнішності.

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Зіркою став вболівальник Ліверпуля, який наче дві краплі води схожий на головного тренера команди Юргена Клоппа. Окуляри, зачіска, борода – всі атрибути колоритного німця на місці! "Клон" здобув величезну популярність серед місцевої публіки, йому довелося фотографуватися з кожним, хто зустрічався йому дорогою.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів відбудеться вже сьогодні, 1 червня, на стадіоні Ванда Метрополітано.

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Теги
Ліга чемпіонів футбольні фанати футбольні курйози Відеоновини Юрген Клопп Юрген Клопп
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