Тоттенхем – Ліверпуль: чому я вболіватиму за команду Клоппа у фіналі Ліги чемпіонів

Тоттенхем та Ліверпуль визначать переможця Ліги чемпіонів 2018/19, фінал якої відбудеться 1 червня у Мадриді. "Футбол 24" наводить причини, чому у фіналі найпрестижнішого клубного турніру Європи варто підтримати Юргена Клоппа та його підопічних.

Ліверпуль та Тоттенхем зійдуться у англійському фіналі Ліги чемпіонів, який пройде на мадридському Ванда Метрополітано 1 червня. Стартовий свисток словенського арбітра Даміра Скоміни пролунає о 22:00 за київським часом.

Тоттенхем – Ліверпуль: прогноз на фінал Ліги чемпіонів 2018/19

Ліверпуль вдруге поспіль зіграє у фіналі Ліги чемпіонів. Команда Юргена Клоппа рік тому була за крок від завоювання найпрестижнішого європейського клубного трофею, проте на київському НСК Олімпійський поступилась мадридському Реалу – так, саме той фінал з шедевром Гарета Бейла та "метеликами" Лоріса Каріуса. І ось тепер "червоні" через рік після тої прикрої поразки знову спробують стати найсильнішою командою Європи. "Футбол 24" пояснює, чому у фіналі ЛЧ 2018/19 варто підтримати саме Ліверпуль.

Харизматичний Юрген Клопп заслужив виграти трофей

Матч проти Тоттенхема стане вже 4-м єврокубковим фіналом для 51-річного німецького тренера, причому попередні 3 завершились поразками команди Клоппа. У 2013 році його Борусія програла Баварії, пропустивши вирішальний гол від Ар'єна Роббена на 89-й хвилині поєдинку. Цікаво, що цей фінал відбувався на Вемблі – стадіоні, який останні майже два сезони був домашнім для Тоттенхема.

Вдруге Клопп програв єврокубковий фінал вже з Ліверпулем – у 2016 році мерсисайдці у фіналі Ліги Європи поступились Севільї, яку очолював Унаї Емері. "Червоні" виграли перший тайм, але у другій половині гри пропустили тричі та вдовольнились лише медалями фіналіста турніру. Ну і програний Реалу фінал ЛЧ річної давнини ще свіжий у пам'яті – прикра травма Мохамеда Салаха, сльози єгиптянина, трагедія Лоріса Каріуса та шедевр Гарета Бейла, який став окрасою того травневого вечора на київському НСК Олімпійський.

Загалом Клопп програв вже 6 фіналів поспіль – окрім вже згадуваних єврокубків, були ще поразки у вирішальному матчі Кубка англійської ліги 2015/16 та фіналах Кубка Німеччини 2013/14 і 2014/15. Єдиний випадок, коли команда німця виграла вирішальний кубковий поєдинок, трапився у сезоні 2011/12 – тоді Борусія Д рознесла Баварію 5:2 та здобула Кубок Німеччини. Та й взагалі, останній трофей в активі Клоппа (Суперкубок Німеччини) датований ще 2014-м роком! Нефарт колись повинен завершитись – чому б цьому не статись у суботу?

Клопп по-справжньому закохав у себе прихильників "червоних". До приходу німця Ліверпуль не грав у фіналах єврокубка з 2007 року, а тепер це третій фінал за 4 сезони. Ліверпуль знову став грандом європейського футболу, подарувавши фанатам такі історичні перемоги, як у півфіналі над Барселоною.

За час роботи німця в Англії Ліверпуль отримав чималу армію нових прихильників, які захоплюються стилем гри команди та роботою герра Юргена. Сезон 2018/19 став найкращим для мерсисайдців за останні роки – команда вела боротьбу за чемпіонство до останнього туру, проте все ж програла титул феноменальному Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли. Парадоксально – попри все захоплення роботою Клоппа його Ліверпуль все ще не виграв жодного трофею. Тому фінал ЛЧ проти Тоттенхема – справжній момент істини для 51-річного німецького наставника.

Безумовно, Юрген Клопп – один з найкращих тренерів сучасності, а у плані харизми з ним можуть посперечатись одиниці. Після фіналу проти Реала німець заспівав з фанатами "червоних", пообіцявши все ж привезти Кубок Ліги чемпіонів у Ліверпуль. Така нагода з'явиться у Клоппа вже 1 червня – чорт забирай, цей тренер заслуговує на те, щоб нарешті здобути євротрофей! Саме такі по-доброму шалені наставники змушують людей любити футбол.

Ліверпуль пройшов важчий шлях до фіналу

Турнірний шлях Ліверпуля до вирішального поєдинку сезону видається важчим, ніж у його опонента. Суперниками мерсисайдців у групі були міцний Наполі, Црвена Звезда та амбітний ПСЖ. "Червоні" були за крок від вильоту з ЛЧ, програвши усі 3 виїзні поєдинки, але у доленосному матчі з Наполі зуміли вибити з турніру команду Карло Анчелотті, а самі вийшли у плей-офф, набравши 9 очок. У матчах на виліт команда Клоппа пройшла Баварію, Порту та Барселону, причому останню – з неймовірним камбеком вдома (4:0) після розгромної поразки на Камп Ноу (0:3).

Тоттенхем у групі грав з тією ж Барселоною, Інтером і ПСВ та дивом вийшов у плей-офф. Після 3-х турів в активі "шпор" було лише одне очко, але у другому колі команда Почеттіно здолала голландців та "нерадзуррі", а в останньому турі вирвала очко на Камп Ноу. Інтер у паралельній зустрічі не зумів обіграти ПСВ та віддав путівку в 1/8 фіналу англійській команді.

У двох з трьох стадій плей-офф "шпори" проходили далі лише завдяки більшій кількості виїзних голів. У чвертьфіналі з Манчестер Сіті підопічні Почеттіно програли на виїзді 3:4 після домашньої перемоги 1:0 та вийшли у півфінал. Причому Тоттенхем пройшов далі не в останню чергу завдяки VAR, після використання якого було скасовано гол Рахіма Стерлінга на останніх секундах того неймовірного поєдинку.

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Півфінальна дуель проти Аякса також стала драматичною. Тоттенхем програв вдома 0:1, а у матчі відповіді "горів" 0:2. Аякс, у якого все виходило, вочевидь, розслабився, а гості навпаки пішли ва-банк. Хет-трик Лукаса Моури (причому останній гол бразилець провів на останніх секундах) вивів сенсаційну команду Почеттіно у фінал Ліги чемпіонів.

Єдиною командою, яку лондонці пройшли без особливих проблем, стала Борусія Д. Віце-чемпіони Німеччини 2018/19 програли Тоттенхему обидва поєдинки – 0:3 у Лондоні та 0:1 у Дортмунді. Та й з групи Тоттенхем вийшов лише завдяки нічиїй Інтера та ПСВ у останньому турі.

Отож, на нашу думку, Ліверпуль на шляху до омріяного Кубка чемпіонів пройшов важчий шлях. Чого вартий лише неймовірний камбек не в оптимальному складі у матчі проти Барселони! Тоттенхем у фіналі опинився певною мірою випадково – не в останню чергу завдяки недооцінці одразу кількох опонентів, особливо Аякса. Справедливість повинна тріумфувати – Ліверпуль більше заслуговує на трофей.

Велична історія з українським слідом

Ліверпуль – одна з найтитулованіших команд світу. Мерсисайдці виграли 11 єврокубків – четвертий результат після Реала, Барселони та Мілана. Вони 18 разів завойовували титул чемпіонів Англії, але жодного разу не вигравали Прем'єр-лігу. У випадку перемоги над Тоттенхемом Ліверпуль здобуде свій 6-й Кубок чемпіонів та обійде за цим показником Баварію та Мілан.

Мерсисайдці дали світу чимало футбольних легенд – починаючи від Білла Шенклі та Боба Бейслі, завершуючи Стівеном Джеррардом та Джеймі Каррагером. А скільки видатних футболістів у різний час захищали кольори "червоних" – не злічити. Іан Раш, Кенні Далгліш, Кевін Кіган, Майкл Оуен, Роббі Фаулер, Луїс Суарес, Хабі Алонсо, Рей Клеменс, Пепе Рейна, Фернандо Торрес – усі вони є частиною Ліверпуля, про них досі пам'ятають. До слова, кольори Ліверпуля свого часу захищав і Андрій Воронін, колишній нападник збірної України. Нехай він і не залишив вагомого сліду в Англії, але хоч певний час носив футболку великого клубу – чому б не підтримати команду, яка певний час була не чужою для України?

Нинішній Ліверпуль Клоппа – особлива команда. Ці хлопці, хоч і є частиною історії, проте голодні до перемог. Вони – не машина, яка завойовує трофеї. Вони просто насолоджуються тим, що вміють робити – грати у футбол. Вони – відсутність страху та дорога до мрії. І саме тому вони "ніколи не будуть самотніми".

Мерсисайдці краще та стабільніше провели сезон

Ліверпуль у сезоні 2018/19 набрав 97 очок в АПЛ, зазнавши лише однієї поразки, але не став чемпіоном – це просто неймовірно! На шляху Клоппа та його хлопців стала дивовижна команда Хосепа Гвардіоли, яка набрала на один пункт більше. Практично у будь-якому іншому сезоні АПЛ "червоні" стали б чемпіонами, але тут їм відверто не пощастило нарватись на опонента, який демонстрував на дещицю кращі результати. Якщо після такого Ліверпуль програє ще й ЛЧ – це буде не зовсім справедливо.

Тоттенхем протягом сезону зазнав 19 (!!!) поразок в усіх турнірах, з них 4 – в Лізі чемпіонів. "Шпори", які певний час вважались навіть претендентом на чемпіонство, провалили другу половину сезону. Поразка від Бернлі 23 лютого розпочала чорну серію команди Почеттіно – у 17-ти поєдинках лондонці виграли лише 6 матчів, натомість одразу 9 разів програли. Хіба це рівень команди, яка може стати найсильнішою в Європі?

Натомість у Ліверпуля ситуація кардинально протилежна. Підопічні Клоппа лише 7 разів залишали поле переможеними у поєдинках всіх турнірів, причому у фінальному відрізку сезону мерсисайдці демонстрували відмінні результати – лише одна поразка від Барcелони у останніх 14-ти поєдинках. Усіх інших суперників Ліверпуль здолав, а у тієї ж Барселони взяв переконливий реванш у матчі-відповіді.

Причому Ліверпуль у сезоні 2018/19 вже не так залежав від гри Мохамеда Салаха, як це було у минулій кампанії. Єгиптянин прогнозовано здав – в його активі 26 голів у всіх турнірах проти 44-х роком раніше. Зате суттєво додав Садьйо Мане, який проводить найкращий сезон у кар'єрі. В активі сенегальця ті ж 26 забитих м'ячів, автором ще 16-ти став Роберто Фірміно. Та й поблизу власних воріт у Ліверпуля повний порядок – ван Дейк та Аліссон додали солідності обороні "червоних", яка стала найкращою в АПЛ 2018/19 (лише 22 пропущені м'ячі). Тому, на відміну від минулого сезону, нинішня команда Клоппа виглядає більш збалансованою.

До слова, не варто забувати, що в обидвох очних матчах сезону Ліверпуль здолав Тоттенхем – двічі з рахунком 2:1. Так, напередодні фіналу це не має великого значення, але є дуже показовим. Краща атака, кращий захист, стабільніші результати протягом року – все це спонукає підтримати мерсисайдців і в останньому матчі сезону. Перемога Тоттенхема особисто мені буде схожою на тріумф Греції на Євро-2004 (не за стилем гри, а за сюжетом).

Неймовірні вболівальники

Фанати Ліверпуля, безумовно, вважаються одними із найкращих у світі. Їхнє знамените "You'll never walk alone" стало хітом багато років тому. Ця пісня і досі викликає мурахи на шкірі, особливо у тих, кому пощастило почути цей знаменитий гімн наживо.

Вони завжди підтримують команду, за будь-яких обставин. Навіть у тому легендарному стамбульському фіналі саме їхній спів у перерві за рахунку 0:3 надихнув гравців Ліверпуля на камбек. Серед них мало так званих "глорів" – адже команда останніми роками не виграє жодних трофеїв. Мерсисайдці – це не Барселона, Реал чи Манчестер Сіті, вони не завойовують титулів пачками, і тому вболівати за них – не тренд, а поклик душі. Вони чекають на чемпіонський титул Англії майже 30 років, але продовжують вірити.

Саме вболівальники на Енфілді створюють особливу атмосферу – недарма домашній стадіон є справжньою фортецею для Ліверпуля, який другий сезон поспіль не програв жодного матчу на рідній арені як в чемпіонаті, так і в єврокубках. Саме вони своїм шаленим тиском змусили тремтіти ноги гравців Барселони, які в підсумку виглядали посміховиськом і не втримали домашньої перемоги 3:0, припинивши боротьбу за Кубок Ліги чемпіонів.

Liverpool players in front of the Kop at the end of one of its greatest nights pic.twitter.com/sGyewazhXO — Miguel Delaney (@MiguelDelaney) 7 травня 2019 р.

Вони стали свідками одних із найбільших трагедій в історії футболу – Ейзель та Хіллсборо. Деякі з вболівальників Ліверпуля віддали життя просто на стадіонах, підтримуючи свою команду. І саме тому вони як ніхто заслуговують на цей трофей.

Немає жодних сумнівів, що у Мадриді їх буде море. Якщо не на стадіоні, то поблизу нього. Ліверпуль та його прихильники мають унікальний шанс взяти хоч крихітний реванш у Реала, відсвяткувавши перемогу в Лізі чемпіонів у столиці Іспанії на площі Сібелес, де традиційно відзначають завойовані титули вболівальники "бланкос". Погодьтесь, це було б красиво.

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