Тоттенхем – Ліверпуль: Александер-Арнольд встановив неймовірне досягнення для молодих гравців у фіналах ЛЧ

Оборонець англійського Ліверпуля Трент Александер-Арнольд з'явився у старті "червоних" у фіналі Ліги чемпіонів і встановив новий орієнтир для молодих гравців.

Правий захисник мерсисайдців став першим гравцем у віці до 21 року, який двічі поспіль вийшов у старті на вирішальний матч ЛЧ. Про це повідомляє Opta Sports.

Тоттенхем – Ліверпуль: онлайн-трансляція фіналу Ліги чемпіонів 2018/19

Александер-Арнольд, якому виповниться 21 восени, проводить усього третій сезон на професіональному рівні. Однак, талановитий англієць уже понад рік є основною опцією керманича "червоних" Юргена Клоппа на правому фланзі оборони.

Раніше Трент Александер-Арнольд встановив новий рекорд АПЛ для захисників за підсумками сезону 2018/19. Минулого року в київському фіналі Ліги чемпіонів із мадридським Реалом він теж вийшов на поле зі стартових хвилин.