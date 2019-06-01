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Тоттенхэм – Ливерпуль: Александр-Арнольд установил невероятное достижение для молодых игроков в финалах ЛЧ

22:16 7 Читати українською
Тоттенхэм – Ливерпуль: Александр-Арнольд установил невероятное достижение для молодых игроков в финалах ЛЧ
Трент Александер-Арнольд / Reuters

Защитник английского Ливерпуля Трент Александер-Арнольд появился в старте "красных" в финале Лиги чемпионов и установил новый ориентир для молодых игроков.

 
Мохамед Салах 2’
2’ Мохамед Салах

Правый защитник мерсисайдцев стал первым игроком в возрасте до 21 года, вышедшем в старте на решающий матч ЛЧ дважды подряд. Об этом сообщает Opta Sports.

Тоттенхэм – Ливерпуль: онлайн-трансляция финала Лиги чемпионов 2018/19

Александр-Арнольд, которому осенью исполнится 21, проводит всего третий сезон на профессиональном уровне. Однако, талантливый англичанин уже более года является основной опцией тренера "красных" Юргена Клоппа на правом фланге обороны.

Ранее Трент Александер-Арнольд установил новый рекорд АПЛ для защитников по итогам сезона 2018/19. В прошлом году в киевском финале Лиги чемпионов с мадридским Реалом он тоже вышел на поле со стартовых минут.

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