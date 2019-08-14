toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Ліга чемпіонів
ДИНАМО - БРЮГГЕ ЛІВЕРПУЛЬ - ЧЕЛСІ ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ТРАНСФЕРИ

Тотальний розпач – емоції гравців Динамо після вильоту з Ліги чемпіонів

09:18 1327 Читать на русском
Тотальний розпач – емоції гравців Динамо після вильоту з Ліги чемпіонів
Динамо – Брюгге / Фото офіційного сайту Динамо

Віце-чемпіон України вкотре не зміг пробитися в основний раунд Ліги чемпіонів.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

Кияни поступилися бельгійському Брюгге у третьому раунді кваліфікації головного євротурніру.

Динамо – Брюгге: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Гравці Динамо не приховували своїх негативних емоцій після невдачі – дехто знесилено повалився на газон, хтось глибоко задумався на лаві запасних, а хтось просто подякував фанатам за підтримку у такі непрості моменти. Тепер столичний гранд продовжить свій міжнародний шлях у Лізі Європи.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию 3:3 у домашньому матчі з Брюгге і покинуло поточний розіграш Ліги чемпіонів після гостьової поразки 0:1.

Динамо – Брюгге: браво за душевну гру, шок від провалів, вбивчі заміни – трилер з 6 голів і 2 вилучень на прощання з ЛЧ

blog_ava
Ребров прокоментував ганебний виліт Ференцвароша з Ліги чемпіонів
00:51
3692
Теги
Ліга чемпіонів Динамо - Брюгге Динамо Динамо
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
7
хв
Ліверпуль
22:00
Челсі
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук