Тотальний розпач – емоції гравців Динамо після вильоту з Ліги чемпіонів

Віце-чемпіон України вкотре не зміг пробитися в основний раунд Ліги чемпіонів.

Кияни поступилися бельгійському Брюгге у третьому раунді кваліфікації головного євротурніру.

Динамо – Брюгге: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

Гравці Динамо не приховували своїх негативних емоцій після невдачі – дехто знесилено повалився на газон, хтось глибоко задумався на лаві запасних, а хтось просто подякував фанатам за підтримку у такі непрості моменти. Тепер столичний гранд продовжить свій міжнародний шлях у Лізі Європи.

Нагадаємо, Динамо зіграло внічию 3:3 у домашньому матчі з Брюгге і покинуло поточний розіграш Ліги чемпіонів після гостьової поразки 0:1.

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