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Динамо – Брюгге: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича

13 серпня 23:29 998 Читать на русском
Динамо – Брюгге: післяматчева прес-конференція Олександра Хацкевича
Олександр Хацкевич / Фото ФК Динамо

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич прокоментував виліт своєї команди з Ліги чемпіонів.

5’ Віталій Буяльський
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Сімон Делі 38’
Персі Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоїс Опенда 90+6’
5’ Віталій Буяльський
38’ Сімон Делі
50’ Володимир Шепелєв
82’ Микита Бурда
84’ Персі Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоїс Опенда

"Почали добре, агресивно, як і планували. Забили й після того не мали зупинятися, а продовжувати зустрічати високо. Однак почали робити крок назад замість кроку вперед. Три голи забили, але помилки в обороні все перекреслили.

Динамо – Брюгге – 3:3 – відео голів

Коли буде команда рівня Ліги чемпіонів? Щороку у цих 6 кваліфікаційних матчах ми робимо ставку на 14-15 досвідчених гравців, представників національних збірних. Але, на жаль, вони не впоралися.

Я сказав футболістам: "Ви віддавалися повністю, є певний рівень майстерності, але для групового етапу Ліги чемпіонів треба показувати трішки більше". Щодо самовіддачі питань немає, але були помилки. Мабуть, є моя провина. Навіть не так – в основному моя провина.

Заміна Вербіча? Йому здавалося, що він ще може грати, але було видно, що він вже не витягує. Жерсон був більш готовий. Заміна після вилучення? Вона була запланована. Змінити плани? А як? Циганков у другому таймі додав дуже сильно, тому залишився.

Відставка? Знаєте, коли перший екзамен не здаєш, до другого можуть не допустити. Ми все обговоримо з президентом.

Відсутність Гармаша? Це моє рішення, мені за нього відповідати. Ми вирішили, що в центрі поля є гравці, які краще контролюють м’яч, можуть притримати, віддати пас. У мене є довіра до всіх футболістів, потрібно працювати", – сказав Хацкевич на прес-конференції.

Свій подальший шлях у єврокубках Динамо продовжить вже у груповому етапі Ліги Європи.

Динамо звело матч з Брюгге до феєричної нічиєї і вилетіло з Ліги чемпіонів

Джерело: Футбол 24
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Теги
Ліга чемпіонів Динамо Динамо Динамо - Брюгге Олександр Хацкевич Олександр Хацкевич Денис Гармаш Денис Гармаш
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