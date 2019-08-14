Тотальное отчаяние – эмоции игроков Динамо после вылета из Лиги чемпионов

Вице-чемпион Украины в очередной раз не смог пробиться в основной раунд Лиги чемпионов.

Киевляне уступили бельгийскому Брюгге в третьем раунде квалификации главного еврокубка.

Динамо – Брюгге: послематчевая пресс-конференция Александра Хацкевича

Игроки Динамо не скрывали своих негативных эмоций после неудачи – некоторые обессилено упали на газон, кто-то глубоко задумался на скамейке запасных, а кто-то просто поблагодарил фанатов за поддержку в такие непростые моменты. Теперь столичный гранд продолжит свой международный путь в Лиге Европы.

Напомним, Динамо сыграло вничью 3:3 в домашнем матче с Брюгге и покинуло текущий розыгрыш Лиги чемпионов после гостевого поражения 0:1.

Динамо – Брюгге: браво за душевную игру, шок от провалов, убийственные замены – 6 голов и 2 удаления на прощание с ЛЧ