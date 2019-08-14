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Тотальное отчаяние – эмоции игроков Динамо после вылета из Лиги чемпионов

09:18 386 Читати українською
Тотальное отчаяние – эмоции игроков Динамо после вылета из Лиги чемпионов
Динамо – Брюгге / Фото официального сайта Динамо

Вице-чемпион Украины в очередной раз не смог пробиться в основной раунд Лиги чемпионов.

5’ Виталий Буяльский
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
90+3’ Брендон Мехеле
 
Симон Дели 38’
Перси Тау 84’
Рууд Вормер 88’
Лоис Опенда 90+6’
5’ Виталий Буяльский
38’ Симон Дели
50’ Владимир Шепелев
82’ Никита Бурда
84’ Перси Тау
88’ Рууд Вормер
90+3’ Брендон Мехеле
90+6’ Лоис Опенда

Киевляне уступили бельгийскому Брюгге в третьем раунде квалификации главного еврокубка.

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Игроки Динамо не скрывали своих негативных эмоций после неудачи – некоторые обессилено упали на газон, кто-то глубоко задумался на скамейке запасных, а кто-то просто поблагодарил фанатов за поддержку в такие непростые моменты. Теперь столичный гранд продолжит свой международный путь в Лиге Европы.

Напомним, Динамо сыграло вничью 3:3 в домашнем матче с Брюгге и покинуло текущий розыгрыш Лиги чемпионов после гостевого поражения 0:1.

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