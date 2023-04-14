Футболістів Манчестер Сіті відзначили за внесок у перемогу над Баварією (3:0) в 1/4 Ліги чемпіонів.

Після чвертьфінальних зустрічей в рамках головного європейського турніру на сайті УЄФА можна було проголосувати за номінантів на звання найкращого гравця та обрати гол тижня.

Кумир для Мудрика, провальні заміни Лемпарда – Челсі робив усе задля перемоги Реала в матчі ЛЧ

Джона Стоунза визнано найкращим гравцем в Лізі чемпіонів. Захисник Манчестер Сіті відзначився гольовою передачею, після якої Ерлінг Холанд забив третій м'яч у ворота мюнхенців. На приз також претендували Браїм Діас (Мілан), Вінісіус (Реал) та Алессандро Бастоні (Інтер).

Найкращим голом був визнаний м'яч, який забив Родрі. Півзахисник "містян" красивим дальнім ударом влучив у дев'ятку воріт Зоммера.

Нагадаємо, що матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів заплановані на 18-19 квітня.

Пригадати найкраще в кар'єрі гравця: чи зможе Піолі вдруге підкорити ЛЧ