Футболистов Манчестер Сити отметили за вклад в победу над Баварией (3:0) в 1/4 Лиги чемпионов.

После четвертьфинальных встреч в рамках главного европейского турнира на сайте УЕФА можно было проголосовать за номинантов на звание лучшего игрока и выбрать гол недели.

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Джон Стоунз признан лучшим игроком в Лиге чемпионов. Защитник Манчестер Сити отметился голевой передачей, после которой Эрлинг Холанд забил третий мяч в ворота мюнхенцев. На приз также претендовали Браим Диас (Милан), Винисиус (Реал) и Алессандро Бастони (Интер).

Лучшим голом был признан мяч, забитый Родри. Полузащитник "горожан" красивым дальним ударом попал в девятку ворот Зоммера.

Напомним, что ответные матчи четвертьфинала Лиги чемпионов запланированы на 18-19 апреля.

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