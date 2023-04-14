Мілан зумів обіграти Наполі в першому матчі 1/4 фіналі Ліги чемпіонів. "Россонері" намагаються компенсувати провал у чемпіонаті великим трофеєм, і веде до нього фахівець, якому вдавалося відчути солодкий смак цієї перемоги.

Стефано Піолі став фахівцем, якому вдалося витягнути Мілан з глибоченної ями та повернути йому колишню міць. Скудетто став першою великою зупинкою, але зараз плани "россонері" значно амбітніші. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розмірковує, чи вдасться Піолі повернути Мілану титул найсильнішої команди Європи.

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Найвища вершина у кар'єрі гравця

Стефано Піолі вже доводилося тримати в руках кубок, який завойовувала найкраща команда європейського континенту. Щоправда, це було вже доволі давно: футбольний світ насолоджувався розвитком сезону 1984/85, турнір називався Кубок чемпіонів УЄФА, а сам тренер Мілана у ролі захисника захищав кольори туринського Ювентуса.

Це був перший сезон молодого Стефано, який стрибнув зі скромної Парми у лави гранда. Скромний у житті, злий на полі – Трапаттоні та вболівальники швидко його полюбили. Увесь свій вільний час він проводив з батьками або дівчиною Барбарою (з якою він одружився і досі перебуває у шлюбі), що породило насмішки про "маминого хлопчика". Піолі не зважав на скептиків та вигризав шлях до своїх мрій, і зовсім швидко отримав шанс насолодитися титулом гравця найкращої команди Європи.

Тепер Стефано намагається штурмувати цю вершину в іншій ролі, а робить це так само методично та з натхненням. Мілан давно мріє про повернення "вухатого" кубка, і Піолі виглядає саме тим, кому вдасться втілити мрію у реальність.

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Провал у чемпіонаті як перевага

Після того, як Мілан очолив Піолі, від команди знову почали вимагати найвищих результатів. Припинення боротьби за Скудетто задовго до завершення чемпіонату був болючим ударом, але тут важко звинувачувати тренера – постійно переповнений лазарет не давав йому шансів скористатися потенціалом своєї команди.

З іншого боку, тут можна знайти й переваги: Мілан після повернення гравців тільки почав виходити на пік, в той час як інші команди рідко демонструють свіжість сил та ідей. Взяти хоча б протистояння з Наполі у чемпіонаті: понад 20-очкова різниця не завадила "россонері" розгромити опонента за рахунком 4:0. В першому матчі 1/4 фіналу ЛЧ Мілан теж виглядав краще за неаполітанців, тому схоже на те, що Спалетті доведеться задовольнятися лише тріумфом у Серії А.

Надійність оборони та швидкий стиль

Повернення у рамку воріт Майка Меньяна стало справжнім святом для Мілана та його шанувальників. Француз швидко навів порядок у захисті та творить дива на лінії, змушуючи нападників суперника розчаровано хапатися за голову. Без успішного захисту успіху у великих битвах не досягнеш, і саме повернення Меньяна стало тим пазлом, без якого гра Мілана позаду виглядала більш кумедно, аніж солідно.

Що стосується атакувальних дій, то лише кілька тренерів у світі не заздрять Піолі. Діас, Леау, Жиру, Беннасер, Орігі, Ребіч, Мессіас – у Стефано є безліч опцій, якими він може здивувати будь-якого суперника. Ібрагімович на матчі ЛЧ не заявлений, але його вплив та менталітет не можна скидати з рахунків.

Зараз Мілан перебуває у прекрасній формі, а його діями керує фахівець, якому вдалося збудувати фантастичну команду та повернути емблему Мілана до списку світових грандів. Перемога у Лізі чемпіонів була б гарним акордом цієї історії, адже хто з нас не любить камбеків команд, яким ми віддали серце ще у дитинстві?