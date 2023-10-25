На 28-й хвилині матчу з Шахтарем, який відбувся в рамках третього туру групового етапу Ліги чемпіонів, нападник Барселони Ферран Торрес забив свій п'ятий м'яч у сезоні 2023/24. Форвард планував відзначитися в матчі з "гірниками" – під ігровою футболкою він заготовив іншу футболку з написом.

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Як інформує Diario Sport, на другій футболці гравця красувалася фраза: "Це для тебе, бабусю". Як виявилося, бабуся гравця померла за декілька днів до матчу з "гірниками".

Барселона здолала Шахтар із рахунком 2:1.

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