На 28-й минуте матча с Шахтёром, который состоялся в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, нападающий Барселоны Ферран Торрес забил свой пятый мяч в сезоне 2023/24. Форвард планировал отличиться в матче с "горняками" – под игровой футболкой он заготовил другую футболку с надписью.

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Как информирует Diario Sport, на второй футболке игрока красовалась фраза: "Это для тебя, бабушка". Как оказалось, бабушка игрока скончалась за несколько дней до матча с "горняками".

Барселона одолела Шахтёр со счётом 2:1.

Шахтер проиграл Барселоне в ЛЧ – каталонская молодежь наказала, но "горняки" имели шансы на сенсацию с новым тренером