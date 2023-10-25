Каталонці прогнозовано захопила ініціативу, але Шахтар майже пів години успішно захищався. Однак на 28-й хвилині провал оборони призвів до пропущеного. Фермін Лопес пробив у каркас, але на добиванні встиг Ферран. Не минуло й десяти хвилин, як Фермін потужно пробив у дев'ятку після нової помилки захисників.

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Донеччани відповіли на 62-й хвилині. Азаров класним пасом вивів Судакова на побачення з голкіпером, і Георгій впевнено скоротив відставання, пробивши у ближній кут. Далі команди подарували пів години відкритого футболу. М'яч міг опинитися у тих чи інших воротах, але рахунок так більше і не змінився.

Завдяки цій перемозі Барселона закріпилася на вершині турнірної таблиці квартету, маючи вже дев'ять набраних очок. У Шахтаря залишилося три залікових пункти і третє місце.