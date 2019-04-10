Аякс та Ювентус розійшлися миром в першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів

Ювентус та Аякс не змогли виявити сильнішого в першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2018/19. Звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу. Перший матч

Аякс – Ювентус – 1:1

Голи: Нерес, 46 – Роналду, 45

Матч та онлайн-трансляція Аякс – Ювентус стартував о 22:00 за київським часом. В 1/8 фіналу італійці вибили Атлетіко, а Аякс сенсаційно залишив за бортом турніру іншу мадридську команду – Реал.

Лідер "б'янконері" Кріштіану Роналду залікував пошкодження, отримане в матчі за збірну Португалії, та прогнозовано вийшов зі стартових хвилин. Наставники обох команд обійшлися без несподіванок, лише у складі Ювентуса замість травмованого Джорджо К'єлліні вийшов Даніеле Ругані.

Перша нагода виникла у гостей – м'яч після дальнього пострілу Бернардескі пролетів поруч з хрестовиною воріт Онани. Аякс відповів неточним ударом Зієша. У перші хвилини гравці обох команд відчутно нервували, регулярно втрачаючи м'яч у доволі простих ситуаціях. На 12-й хвилині той же Зієш з-за меж штрафного пробив у руки Щенсни, а в зустрічній атаці Де Лігт у відчайдушному підкаті перервав прохід Бернардескі.

Аякс – Ювентус – відео голів

На 18-й хвилині Щенсни врятував Ювентус, витягнувши м'яч з-під поперечки після удару невгамовного Зієша. А за кілька хвилин міг забивати ван де Беєк – хавбек дивом не влучив у ворота метрів з 13-ти! Відверто краще виглядав Аякс у першу чверть гри. Лише на 30-й хвилині вперше нагадав про себе Роналду – Кріштіану неточно пробив після подачі кутового. Після цього португалець скинув на Бернардескі, який пробив з розвороту – знову невлучно.

На 41-й хвилині Тальяфіко сфолив на чужій половині поля та отримав жовту картку, через яку пропустить поєдинок у Турині. Цікаво, що в підсумку арбітр призначив штрафний у бік воріт Ювентуса, адже перед тим був фол проти гравця Аякса. М'яч після удару Шьоне пролетів повз ворота.

Втім, забив все ж Ювентус. На 45-й хвилині Роналду ударом головою розстріляв Онану після передачі Канселу та вивів Ювентус уперед – 24-й гол КР7 у чвертьфіналах Ліги чемпіонів. Можливо, нелогічно, але це нікого не цікавить – рахунок на табло. Команди пішли на перерву з мінімальною перевагою гостей, хоча краще виглядав Аякс.

На другий тайм Аякс вийшов неймовірно зарядженим та одразу ж зрівняв рахунок. Давід Нерес після помилки Канселу увійшов у штрафний майданчик, хитнув захисника та відправив м'яч у дальній кут – 1:1! Практично одразу ж міг забивати Тальяфіко, але не влучив у ворота. Нерес не зупинився і забив вдруге – арбітр зафіксував офсайд та скасував взяття воріт.

Аякс продовжував атакувати, адже результативна нічия вдома навряд чи влаштовувала команду Еріка Тен Хага. Удари Зієша та Тадіча були невдалими, а ближче до середини тайму гра відверто заспокоїлася. Ювентус, забивши необхідний гол на виїзді, відійшов на власну половину поля.

Аллегрі освіжив гру, випустивши Дугласа Косту та Пауло Дибалу. Втім, у другому таймі без однієї хвилини чемпіон Італії практично не атакував, зосередившись на захисті власних воріт. Але на 85-й хвилині гості втратили вбивчий момент: Дуглас Коста пробив у дальній кут та влучив у стійку! Онана вже нічим не міг допомогти своїй команді, але господарям пощастило у цьому епізоді. Через хвилину Онана відбив м'яч після небезпечного навісу Канселу, а у відповідь Тадіч не влучив у кут воріт Щенсни. Це був останній небезпечний момент матчу.

Ювентус здобув прийнятний результат на виїзді, але Аякс вже демонстрував своє вміння відіграватись на виїзді – Реал не дасть збрехати. Все вирішиться в Італії, матч-відповідь у Турині відбудеться 16 квітня. Переможець цієї пари у півфіналі зіграє проти Тоттенхема або Манчестер Сіті (у першому поєдинку "шпори" перемогли з рахунком 1:0).