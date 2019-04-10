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Аякс – Ювентус – відео голів

22:56 231 Читать на русском
Аякс – Ювентус – відео голів
Аякс – Ювентус – відео голів

Аякс приймає Ювентус у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів матчу Аякс – Ювентус.

46’ Давід Нерес
 
Кріштіану Роналду 45’
45’ Кріштіану Роналду
46’ Давід Нерес

Матч та онлайн-трансляція Аякс – Ювентус стартував о 22:00 за київським часом. У першому таймі перевагою володіли господарі, у складі яких виділявся Хакім Зієш. Втім, забили гості.

На 45-й хвилині Кріштіану Роналду ударом головою замкнув подачу Жоау Канселу. Це 5-й гол португальця в ЛЧ 2018/19, з них четвертий – у плей-офф.

Відео гола Роналду:

Теги
Аякс - Ювентус Аякс Аякс Ліга чемпіонів Ювентус Ювентус Відеоновини
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