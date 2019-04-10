Аякс – Ювентус – відео голів

Аякс приймає Ювентус у матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів матчу Аякс – Ювентус.

Матч та онлайн-трансляція Аякс – Ювентус стартував о 22:00 за київським часом. У першому таймі перевагою володіли господарі, у складі яких виділявся Хакім Зієш. Втім, забили гості.

На 45-й хвилині Кріштіану Роналду ударом головою замкнув подачу Жоау Канселу. Це 5-й гол португальця в ЛЧ 2018/19, з них четвертий – у плей-офф.

Відео гола Роналду: