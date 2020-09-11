Латераль киян був вимушено замінений на 35 хвилині матчу УПЛ проти Десни.

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Тимчик зазнав пошкодження на рівному місці, проте намагався продовжити поєдинок. Зрештою, гравець Динамо сів на газон, схопившись за праву ногу. Тренерський штаб Динамо відразу замінив його на молодого центрбека Іллю Забарного, а Томаш Кендзьора змістився на правий фланг.

Якщо пошкодження Тимчика виявиться серйозним, то він не допоможе команді у матчі третього кваліфікаційного раунду ЛЧ – зустріч з нідерландцями вже 15 вересня.

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