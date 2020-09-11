Луческу спробує виправити помилки минулого. Десна виграла 2 з останніх 3 поєдинків проти Динамо в Києві (1 товариський, перша неофіційна поразка румунського тренера), не програвши жодного. Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Десна на "Футбол 24", стартує о 19:00. У першому турі обидві команди здобули впевнені перемоги. Кияни розгромили Олімпік, чернігівці били Зорю. Де дивитися матч Динамо – Десна онлайн? Пряма трансляція на "Футбол 24" у цій новині. Гру показують телеканал "2+2", FootballHub та офіційний ютуб-канал київського клубу.

Динамо – Десна: анонс і прогноз на матч УПЛ

Динамо – Десна: дивитись матч онлайн – трансляція УПЛ 11 09 2020

Динамо: Бущан – Тимчик, Кендзьора, Миколенко, Караваєв – Сидорчук, Шапаренко – Циганков, Буяльський, Де Пена – Супряга

Десна: Паст – Конопля, Гітченко, Тамм, Мостовий – Калітвінцев, Домбровський, Огіря, Картушов – Філіппов, Будківський

Остання репетиція для киян перед АЗ в ЛЧ. Сенсаційна пара центральних захисників: Кендзьора в парі з Миколенком. При попередніх тренерах обидва здебільшого грали на фланзі оборони. Шапаренко і Де Пена залишаються в основі, хоча Шепелєв і Вербіч відновилися, опинившись в запасі. Циганков витісняє Жерсона, який набрав круту форму в попередніх матчах.