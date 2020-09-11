Динамо оголосило заявку на матч Ліги чемпіонів проти АЗ – кілька іменитих гравців поза списком
Повна заявка київського клубу на офіційному сайті УЄФА складається з 31 футболіста – 4 голкіпери, 10 захисників, 12 півзахисників та 5 форвардів.
Динамо – АЗ: наставник нідерландців оцінив шанси своїх підопічних на перемогу в Лізі чемпіонів
Зауважимо, що місця у списку не отримали Мохаммед Кадірі та Денис Гармаш, які незабаром повинні знайти собі нові команди. Через важку травму не допоможе Динамо і центральний захисник Микита Бурда.
Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.
Знищили грандів, втратили історичний шанс і потрапили на Динамо. Як пандемія вбила мрію суперника киян у Лізі чемпіонів
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter