Головний тренер Динамо Мірча Луческу визначився зі списком гравців, які матимуть шанс вийти на матч третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти АЗ.

Повна заявка київського клубу на офіційному сайті УЄФА складається з 31 футболіста – 4 голкіпери, 10 захисників, 12 півзахисників та 5 форвардів.

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Зауважимо, що місця у списку не отримали Мохаммед Кадірі та Денис Гармаш, які незабаром повинні знайти собі нові команди. Через важку травму не допоможе Динамо і центральний захисник Микита Бурда.

Нагадаємо, поєдинок Динамо – АЗ відбудеться 15 вересня у Києві у рамках 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. Початок матчу о 20:00.

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