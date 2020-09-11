Тымчик получил травму в матче против Десны – через 4 дня Динамо стартует в Лиге чемпионов
Динамо рискует потерять основного правого защитника Александра Тымчика.
Латераль киевлян был вынужденно заменен на 35 минуте матча УПЛ против Десны.
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Тымчик получил повреждение на ровном месте, однако пытался продолжить поединок. В конце концов, игрок Динамо сел на газон, схватившись за правую ногу. Тренерский штаб Динамо сразу заменил его на молодого центрбека Илью Забарного, а Томаш Кендзера сместился на правый фланг.
Если повреждения Тымчика окажется серьезным, то он не поможет команде в матче третьего квалификационного раунда ЛЧ – встреча с нидерландцами уже 15 сентября.
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