Латераль киевлян был вынужденно заменен на 35 минуте матча УПЛ против Десны.

Динамо объявило заявку на матч Лиги чемпионов против АЗ – несколько именитых игроков вне списка

Тымчик получил повреждение на ровном месте, однако пытался продолжить поединок. В конце концов, игрок Динамо сел на газон, схватившись за правую ногу. Тренерский штаб Динамо сразу заменил его на молодого центрбека Илью Забарного, а Томаш Кендзера сместился на правый фланг.

Если повреждения Тымчика окажется серьезным, то он не поможет команде в матче третьего квалификационного раунда ЛЧ – встреча с нидерландцами уже 15 сентября.

Динамо – Десна: онлайн-трансляция матча УПЛ – оригинальные изменения от Луческу, репетиция к ЛЧ