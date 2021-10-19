"Матч з Реалом минулого року став одним з найкращим у моїй кар'єрі. Це була нереальна гра, яку тільки можу уявити.

Корнієнко повернувся у загальну групу Шахтаря напередодні матчу з Реалом

Вона буде ще довго в пам'яті. Зараз налаштовуємося на такий же матч. Сподіваюсь, повторимо це і досягнемо успіху.

Чи страшно грати з такими командами, як Реал? Навпаки – дуже цікаво. Великі футболісти – це великі виклики. Матч з Реалом – велика зустріч, яку плануємо гідно провести і досягти перемоги", – сказав Тете у програмі "Бомбардир".

Нагадаємо, поєдинок з Реалом відбудеться вже сьогодні, 19 жовтня, на НСК Олімпійський. Початок зустрічі о 22:00.

Шахтар – Реал Мадрид: анонс матчу Ліги чемпіонів