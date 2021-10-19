"Матч с Реалом в прошлом году стал одним из лучших в моей карьере. Это была нереальная игра, которую только могу представить.

Корниенко вернулся в общую группу Шахтера накануне матча с Реалом

Она будет еще долго в памяти. Сейчас настраиваемся на такой же матч. Надеюсь, повторим это и добьемся успеха.

Страшно ли играть с такими командами, как Реал? Наоборот – очень интересно. Большие футболисты – это большие вызовы. Матч с Реалом – большая встреча, которую планируем достойно провести и достичь победы", – сказал Тете в программе "Бомбардир".

Напомним, поединок с Реалом состоится уже сегодня, 19 октября, на НСК Олимпийский. Начало встречи в 22:00.

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