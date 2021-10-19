Головний тренер "гірників" Роберто Де Дзербі отримав хороші новини з лазарету перед дуеллю з "вершковими".

Захисник Шахтаря Віктор Корнієнко відновив заняття у загальній групі, повідомляє "Футбол NEWS".

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У 22-річного оборонця було невелике запалення бічної зв'язки колінного суглоба. Через це він не потрапив у заявку на поєдинок з Зорею (6:1).

До слова, у поточному сезоні Корнієнко провів за Шахтар 8 матчів в УПЛ, в яких забив 1 гол і віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, вже сьогодні, 19 жовтня, Шахтар на НСК Олімпійський в рамках 3-го туру групового етапу Ліги чемпіонів прийматиме Реал. Початок зустрічі о 22:00.

Шахтар – Реал Мадрид: анонс матчу Ліги чемпіонів