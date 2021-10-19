Шахтар у другому сезоні поспіль потрапив до групи з Реалом та Інтером. Рік тому такий розклад лякав, однак "гірники" набрали у матчах проти грандів 8 очок з 12-ти, двічі побивши мадридців. Утім, перед початком нинішнього розіграшу здавалося, що "вершкові" й "нерадзуррі" не залишать Східній Європі жодних шансів. Реальність виявилась цікавішою за очікування – на першій сходинці йде Шериф, який розбив Шахтар і Реал, а донеччани після свого провалу в Молдові розписали нічию з Інтером, домінуючи протягом 80 хвилин.

Шахтар – Реал Мадрид: прогноз на матч Ліги чемпіонів

Тим не менше, команда Роберто Де Дзербі зараз йде на останній сходинці, а значить необхідно за будь-яку ціну відбирати очки у Мадрида. Благо, суперник історично зручний: у попередньому сезоні "помаранчево-чорні" здобули дві перемоги над "вершковими" (3:2 на виїзді, 2:0 вдома), а у 2015 році команди влаштували перестрілку з рахунком 3:4 на користь іспанців – і лише одного разу "гірники" програли розгромно (0:4 на Сантьяго Бернабеу в тому ж сезоні). Взагалі, "бланкос" останнім часом стали спеціалістами зі створення свята у Східній Європі – крім поразок від Шахтаря та Шерифа, можна пригадати два фіаско з московським ЦСКА (0:3 і 0:1).

На внутрішній арені у підопічних Карло Анчелотті теж не все гаразд. Реал не знає перемог протягом двох турів Ла Ліги поспіль, розписавши "нулі" з Вільяреалом і несподівано поступившись Еспаньйолу. Між цими провалами сталася ганьба з Шерифом, а на вихідних мадридців очікує виїзне Класіко.

Не можна сказати, що в таких умовах "вершковим" життєво необхідна звитяга над Шахтарем, адже в турнірному плані все нормально – втім, 4-матчеву безвиграшну серію й ще одну невдачу з донеччанами ніхто не зрозуміє. Передусім самі футболісти.

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Мадрид гратиме проти "гірників" по-дорослому. Підопічним Роберто Де Дзербі необхідно готуватись до надзвичайно важкого поєдинку в обороні: Реал має найкращу атаку в Іспанії, з великим відривом лідируючи за реальними голами й маючи перебір у майже 7 м'ячів за очікуваними – "бланкос" регулярно забивають навіть з найменш очевидних позицій та ситуацій. Якщо поглянути на футбол нинішнього Бензема, стане зрозуміло, чому це вдається. Крім того, у Карло Анчелотті надзвичайно потужні креативники – в активі мадридців 98 точних передач у зону 20-ти метрів від воріт (найкращий показник за 8 турів Ла Ліги).

Як показав поєдинок проти Інтера, Реалу багато моментів для створення перемоги не потрібно. У колективу достатньо ресурсів для реалізації моментів, та і в тактичному плані мадридці непрості. Вони часто провалюють першу частину матчу, однак по ходу зустрічі адаптуються, перехоплюючи ініціативу. Саме так сталося у Мілані в 1-му турі нинішньої ЛЧ.

Вразливістю Реала є оборона та пресинг. Підопічні Карло Анчелотті ковтнули навіть більше голів, ніж кризова Барселона чи новачок Вальєкано, а за очікуваними пропущеними "бланкос" тримаються на 9-й позиції у Ла Лізі. За інтенсивністю пресингу Реал йде 11-м у Іспанії, а на одну оборонну дію на власній половині в середньому припадає 13 пасів суперника.

Шахтарю сьогодні дадуть працювати з м'ячем. Взагалі, проти мадридців краще грати сміливо, ніж відсиджуватись біля власних воріт. Позаду вони набагато слабші, ніж попереду.

Але чи буде Шахтар діяти саме таким чином? Як показав матч проти Інтера, "гірники" навіть у топ-матчах збираються працювати першим номером, тримаючи м'яч близько 60% часу й активно комбінуючи перед штрафним. Роберто Де Дзербі в інтерв'ю перед поєдинком з "вершковими" наголошував, що для нього філософія та якість гри важливіші за результат.

Крім того, у поєдинку проти Зорі на вихідних його підопічні відпрацьовували вихід з-під високого пресингу через передачі голкіпера за спину пресинг-групі з подальшою передачею на хід швидкісним вінгерам. Фланги взагалі мають визначальну роль у системі Де Дзербі.

У ворота Зорі донеччани відвантажили 6 голів, але там суперник сам підставився – як у тактичному плані, так і в кадровому. Втім, цей поєдинок є винятком. Здебільшого, Шахтар зустрічається з іншою ситуацією: команда домінує на перших двох третинах поля, розкатуючи м'яч у дуже високому темпі, але перед чужими воротами атака починає страшно гальмувати, збиваючись на банальні спроби вінгерів обіграти суперника 1-в-1 – та і вривань у штрафний виникає мало. Саме ці проблеми спостерігалися у матчах проти Динамо, Інтера і навіть Миная. Крім того, після 60-ї хвилини команда починає сильно втрачати у якості, адже втомлюються Марлос і Степаненко.

Головною ж вразливістю є гра в обороні. Особливо страшно за неї після втрати Матвієнка, хоча і з Миколою "помаранчево-чорні" привозили дуже багато. Навіть аутсайдери УПЛ знаходять свої моменти в матчах проти Шахтаря. Крім того, в разі спроб виходити з-під пресингу через голкіпера існує висока вірогідність частих обрізок, адже ні Трубін, ні Пятов не славляться грою ногами. Анатолій у поєдинку із Зорею підтвердив це надзвичайно яскраво.

Словом, маємо зустріч двох хороших атак з дірявою обороною. Реал, звісно, сильніший у нападі, однак проблеми з організацією пресингу здатні нівелювати цю перевагу. На легку прогулянку мадридці точно не повинні розраховувати.

Кадрова ситуація

Шахтар зіткнувся з дуже серйозними проблемами. По-перше, через травму випав Матвієнко. По-друге, надовго вилетів Траоре. Вочевидь, їх замінять Кривцов і Фернандо. Дентінью та Жуніор Мораєс продовжують відновлення від пошкоджень. Крім того, дрібні проблеми мали Коноплянка та Корнієнко – Віктор вже тренується у загальній групі, а от Євгена на фото з вчорашнього тренування немає.

У Реала ситуація теж непроста. Азар знову не зможе вийти на поле через м'язові проблеми – навіть у Класіко його поява перебуває під сумнівом, а сьогодні він точно не допоможе мадридцям. Крім того, в заявку не потрапили Бейл, Карвахаль, Іско та Йовіч. Натомість, в основу повинен повернутись Менді, який замінить Гутьєрреса. Цей факт є не дуже приємним, адже через зону останнього суперники "вершкових" провели немало голів.

Орієнтовні склади на матч Шахтар – Реал Мадрид

Шахтар: Пятов – Додо, Марлон, Кривцов, Ісмаїлі – Майкон, Степаненко – Марлос, Педрінью, Соломон – Фернандо

Реал Мадрид: Куртуа – Васкес, Мілітао, Алаба, Менді – Вальверде, Каземіро, Модріч – Родріго, Бензема, Вінісіус

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Звісно ж, такий прогноз є дуже оптимістичним, але з нинішнім Реалом цілком можна сподіватись на сенсацію. По-перше, у мадридців дуже вразлива оборона. По-друге, у них є проблеми з пресингом – "гірники" рік тому легко проходили значно сильніший захист "бланкос", а зараз суперник ще й дасть розігрувати в центрі.

Між тим, навіть Інтер не зміг захопити ініціативу в поєдинку проти підопічних Роберто Де Дзербі, а гра "нерадзуррі" на "нуль" стала можливою лишень завдяки свідомому відходу італійців у низький блок – от тільки Реал так працювати не буде, навіть якщо сильно захоче. Оборона у іспанців не така міцна. Крім того, "вершковим" дещо бракує ігрового тонусу, адже команда після міжнародної паузи пропустила тур у Ла Лізі.

Очікувати на "сухий" матч у битві з найкращою атакою чемпіонату Іспанії наївно. Шахтар точно пропустить, однак віриться, що донеччани заб'ють у відповідь. Занадто вже вразливий цей Реал. Як підуть справи далі – важко сказати, але рік тому "гірники" двічі били "бланкос", відвантаживши у їхні ворота 5 голів. Невже після цього нічия здається нереальною? Ми поставимо саме на неї.

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