"Звичайно, ми дуже раді перемогти Реал у Мадриді. Як я вже казав раніше – завжди мріяв зіграти проти Реала.

Реал – Шахтар: InStat назвав найкращого гравця матчу Ліги чемпіонів

Я часто грав за нього у відеоігри, тому просто щасливий, що забив і їду назад з трьома очками", – цитує Тете офіційний Твіттер УЄФА.

Нагадаємо, у першому матчі групового етапу Ліги чемпіонів Шахтар на виїзді несподівано переміг мадридський Реал з рахунком 3:2, а одним з героїв поєдинку став Тете: бразилець зумів відзначитись на 29-й хвилині, а під кінець тайму асистував Соломону. Завдяки нічиїй у паралельному матчі між Інтером та менхенгладбаською Борусією, "гірники" очолили турнірну таблицю групи В.

Шахтар розбив Реал за 12 хвилин: великий тріумф української молоді, провал Марлоса і пекло Зізу, на якого чекає Барса