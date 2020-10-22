"Конечно, мы очень рады победить Реал в Мадриде. Как я уже говорил раньше – всегда мечтал сыграть против Реала.

Реал – Шахтер: InStat назвал лучшего игрока матча Лиги чемпионов

Я часто играл за него в видеоигры, поэтому просто счастлив, что забил и еду обратно с тремя очками", – цитирует Тете официальный Твиттер УЕФА.

Напомним, в первом матче группового этапа Лиги чемпионов Шахтер на выезде неожиданно победил мадридский Реал со счетом 3:2, а одним из героев поединка стал Тете: бразилец сумел отличиться на 29-й минуте, а под конец тайма ассистировал Соломону. Благодаря ничьей в параллельном матче между Интером и менхенгладбахской Боруссией, "горняки" возглавили турнирную таблицу группы В.

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