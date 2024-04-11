Головний тренер дортмундської Борусії Едін Терзіч не втримався від спокуси зазнимкуватися з Алессандро Дель П'єро.

Після першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів, в якому Борусія програла Атлетіко, Терзіч давав коментар для CBS Sport. Функції репортера виконував знаменитий Алессандро Дель П'єро.

Відеоогляд матчу Атлетіко – Борусія Д – 2:1

Попри поразку, наставник Дортмунда мав гарний настрій і попросив легенду про селфі. Дель П'єро, звичайно, не відмовив, тому Терзіч не залишився без позитивних кадрів у Мадриді.

Дель П'єро – великий бомбардир Ювентуса. Алессандро забив 290 голів у 705 офіційних матчах за "б'янконері", вигравши Лігу чемпіонів-1995/96 та шість чемпіонатів Італії.

Del Piero is such a legend that even the coaches he interviews ask him for a selfie ️ @CBSSportsGolazo



pic.twitter.com/vEdZR3Xokz — Italian Football TV (@IFTVofficial) April 11, 2024

Атлетіко шокував, але не добив Борусію у чвертьфіналі Ліги чемпіонів – Дортмунд вижив і повернув інтригу