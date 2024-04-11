Терзіч попросив про селфі з "репортером" – інтерв'ю брав легендарний італієць
Головний тренер дортмундської Борусії Едін Терзіч не втримався від спокуси зазнимкуватися з Алессандро Дель П'єро.
Після першого чвертьфіналу Ліги чемпіонів, в якому Борусія програла Атлетіко, Терзіч давав коментар для CBS Sport. Функції репортера виконував знаменитий Алессандро Дель П'єро.
Відеоогляд матчу Атлетіко – Борусія Д – 2:1
Попри поразку, наставник Дортмунда мав гарний настрій і попросив легенду про селфі. Дель П'єро, звичайно, не відмовив, тому Терзіч не залишився без позитивних кадрів у Мадриді.
Дель П'єро – великий бомбардир Ювентуса. Алессандро забив 290 голів у 705 офіційних матчах за "б'янконері", вигравши Лігу чемпіонів-1995/96 та шість чемпіонатів Італії.
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