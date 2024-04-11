Главный тренер дортмундской Боруссии Эдин Терзич не удержался от соблазна сделать фото с Алессандро Дель Пьеро.

После первого четвертьфинала Лиги чемпионов, в котором Боруссия проиграла Атлетико, Терзич давал комментарий для CBS Sport. Функции репортера выполнял знаменитый Алессандро Дель Пьеро.

Видеообзор матча Атлетико – Боруссия Д – 2:1

Несмотря на поражение, наставник Дортмунда имел хорошее настроение и попросил легенду о селфи. Дель Пьеро, конечно, не отказал, поэтому Терзич не остался без позитивных кадров в Мадриде.

Дель Пьеро – великий бомбардир Ювентуса. Алессандро забил 290 голов в 705 официальных матчах за "бьянконери", выиграв Лигу чемпионов-1995/96 и шесть чемпионатов Италии.

Del Piero is such a legend that even the coaches he interviews ask him for a selfie ️ @CBSSportsGolazo



pic.twitter.com/vEdZR3Xokz — Italian Football TV (@IFTVofficial) April 11, 2024

Атлетико шокировал, но не добил Боруссию в четвертьфинале Лиги чемпионов – Дортмунд выжил и вернул интригу