Мадридський Атлетіко вдома переграв дортмундську Борусію (2:1) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів. Звіт про гру читайте на "Футбол 24".

Борусії та Атлетіко пощастило один з одним у чвертьфіналі Ліги чемпіонів – найменш статусна пара. Однак останні тенденції обіцяли цікавий футбол. Дієго Сімеоне навчив мадридську команду краще позиційно атакувати, а в Дортмунда прогрес у роботі з м'ячем помітний після приходу в штаб Нурі Шахіна.

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Атлетіко шокував пресингом

У нинішнього Атлетіко багато чеснот, але пресинг – не одна з них. Тим дивніше, як "матрацники" задушили Борусію на старті поєдинку. Вони настільки настирливо та грамотно заважали суперникам розігрувати, що Дортмунд мав втрату за втратою біля власного штрафного майданчика.

Вже на четвертій хвилині гості поплили. Де Пауль перехопив пас Маатсена і відкрив рахунок. Борусія нічого не могла вдіяти з інтенсивністю Атлетіко. Мадридці були організованішими в кожній фазі. Це вилилося у другий пропущений – захисники БД не поділили м'яч, а Мората і Грізманн вивели на гол Ліно.

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Борусія відчула кисень

Здобувши комфортну перевагу, Атлетіко послабив тиск. Період тотальної домінації завершився за кричущою статистикою ударів – 8:1. Лише після цього Борусія отримала шанс перейти в атаку. Втім, все одно нічого не виходило.

У центрі поля стояв мур, а на флангах дриблінг Санчо та Адеємі стикався з подвійною підстраховкою. Поодинокі удари встигала блокувати оборона. Борусія контролювала м'яч, але не контролювала гру.

Ситуація змінилася по перерві. Дортмунд почав швидше рухати м'яч – виникли коридори для передач, з'явилися варіанти для акцентованих ударів. Володіння Борусії досягло 70%, а Забітцер і Фюлькруг перевірили пильність Облака.

Інтрига жива

Атлетіко вкрай рідко йшов великими силами в атаку, але міг оформити розгром завдяки стандарту. Грізманн шикарно подав зі штрафного на дальню стійку, куди вривався Ліно. Кобель дивом потягнув удар бразильця впритул.

Господарі втратили шанс зняти питання перед виїздом у Дортмунд 16 квітня, а німці навпаки повернули інтригу. Нарешті у Борусії пройшла комбінація через центр – серія тонких передач завершилася пасом Брандта на Аллє. Рикошет допоміг форварду скоротити відставання.

Останні хвилини були дуже нервовими з моментами обох команд. Корреа не реалізував майже вихід сам на сам, а Байно-Гіттенс і Брандт поцілили в поперечину.