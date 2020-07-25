toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - МАРИУПОЛЬ КОЛОС - СК ДНЕПР-1 УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Тер Штеген вынужден ложиться под нож из-за неприятной травмы – голкипер Барселоны может пропустить несколько месяцев

17:14 - Читати українською
Тер Штеген вынужден ложиться под нож из-за неприятной травмы – голкипер Барселоны может пропустить несколько месяцев
Марк-Андре тер Штеген / Getty Images

Вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген предстал перед трудным выбором из-за проблем со здоровьем.

Немца снова начала беспокоить травма подколенного сухожилия правой ноги, информирует AS.

Челси надеется на сумасшедший обмен вратарями с Барселоной

Зимой тер Штегену сделали пересадку стволовых клеток, однако несколько недель назад дискомфорт вернулся. Барселона серьезно рассматривает возможность операции, правда, уже после завершения Лиги чемпионов. В таком случае звездному голкиперу "блаугранас" придется играть на уколах, а потом ложиться под нож. Ориентировочный срок восстановления – 3-4 месяца.

К слову, тер Штеген и Барселона пока не договорились о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

Трансфер з Барселони до Реала, який змінив уявлення про футбол – рекордна сума та образ Іуди

blog_ava
Реал готовит распродажу на 180 миллионов – Лунин в безопасности, а многим звездам указали на дверь
13:24
4993
Теги
Марк-Андре Марк-Андре тер Штеген Барселона Барселона Испания Лига чемпионов
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
мин
Дженоа
20:30
Интер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук