Тер Штеген вынужден ложиться под нож из-за неприятной травмы – голкипер Барселоны может пропустить несколько месяцев

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Зимой тер Штегену сделали пересадку стволовых клеток, однако несколько недель назад дискомфорт вернулся. Барселона серьезно рассматривает возможность операции, правда, уже после завершения Лиги чемпионов. В таком случае звездному голкиперу "блаугранас" придется играть на уколах, а потом ложиться под нож. Ориентировочный срок восстановления – 3-4 месяца.

К слову, тер Штеген и Барселона пока не договорились о продлении контракта, который истекает летом 2022 года.

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