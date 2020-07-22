Челсі сподівається на божевільний обмін воротарями з Барселоною

Лондонці мають надію на підписання Марка-Андре тер Штегена з Барселони, інформує Telegraph.

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Челсі готовий віддати у зворотньому напрямку Кепу Аррісабалагу і серйозну доплату. Втім, навіть такі аргументи навряд переконають Барселону. Каталонський гранд бачить у тер Штегені лідера команди на багато років вперед і не збирається його відпускати за будь-які гроші.

Додамо, що тер Штеген провів 44 матчі у сезоні 2019/20, пропустив 41 м'яч. Натомість Кепа витягав шкіряного із сітки 53 рази у 40 поєдинках.

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