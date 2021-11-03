Тер Штеген претендує на сейв туру Ліги чемпіонів – порятунок від удару Циганкова конкурує з росіянином
Голкіпер Барселони, який став одним з героїв поєдинку проти Динамо, може отримати приємний бонус за хорошу гру.
Прес-служба УЄФА у своїх соцмережах представила два сейви, які після першого дня у Лізі чемпіонів претендують на "порятунок туру".
"Мірча забув чарівний рушник": Динамо гірше за Алавес, провальні лідери – чи буде від Києва гол престижу в ЛЧ?
Першим "фігурантом" став голкіпер Зеніта Станіслав Кріцюк, який вчасно зреагував на постріл нападника Ювентуса Федеріко К'єзи. На роль ще одного героя зазіхнув воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген. Німець у карколомному стрибку нівелював загрозу для своїх воріт після удару півзахисника Динамо Віктора Циганкова.
Нагадаємо, у матчах 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус на власному полі впевнено переграв Зеніт (4:2), а Барселона на виїзді здолала Динамо (1:0).
Динамо – Барселона: 5 українців на плюс – замало, жорстокий матч ЛЧ, майже без шансів на єврокубки, тінь Мессі