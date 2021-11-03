Голкіпер Барселони, який став одним з героїв поєдинку проти Динамо, може отримати приємний бонус за хорошу гру.

Прес-служба УЄФА у своїх соцмережах представила два сейви, які після першого дня у Лізі чемпіонів претендують на "порятунок туру".

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Першим "фігурантом" став голкіпер Зеніта Станіслав Кріцюк, який вчасно зреагував на постріл нападника Ювентуса Федеріко К'єзи. На роль ще одного героя зазіхнув воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген. Німець у карколомному стрибку нівелював загрозу для своїх воріт після удару півзахисника Динамо Віктора Циганкова.

Нагадаємо, у матчах 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Ювентус на власному полі впевнено переграв Зеніт (4:2), а Барселона на виїзді здолала Динамо (1:0).

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