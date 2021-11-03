Голкипер Барселоны, ставший одним из героев поединка против Динамо, может получить приятный бонус за хорошую игру.

Пресс-служба УЕФА в своих соцсетях представила два сейва, которые после первого дня в Лиге чемпионов претендуют на "спасение тура".

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Первым "фигурантом" стал голкипер Зенита Станислав Крицюк, вовремя отреагировавший на выстрел нападающего Ювентуса Федерико Кьезы. На роль еще одного героя посягнул вратарь Барселоны Марк-Андре тер Штеген. Немец в сногсшибательном прыжке нивелировал угрозу для своих ворот после удара полузащитника Динамо Виктора Цыганкова.

Напомним, в матчах 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов Ювентус на своем поле уверенно обыграл Зенит (4:2), а Барселона на выезде одолела Динамо (1:0).

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