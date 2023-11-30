Тен Хаг оцінив гру Онана проти Галатасарая: "Це геніальність Зієша"
30 листопада 16:17 - Читать на русском
Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг поділився емоціями від гри камерунського голкіпера команди Андре Онана.
29’ Хакім Зієш
62’ Хакім Зієш
71’ Керем Актюркоглу
Бруну Фернандеш 18’
Скотт Мактомінай 55’
18’ Бруну Фернандеш
29’ Хакім Зієш
55’ Скотт Мактомінай
62’ Хакім Зієш
71’ Керем Актюркоглу
"Ми дуже легко дарували супернику штрафні. Такі небезпечні удари були двічі, але це геніальність Зієша.
Парад голів і ляп Онана у відеоогляді матчу Галатасарай – Манчестер Юнайтед – 3:3
Він дуже майстерний у цьому. Не можна було надавати йому такі шанси. Він багато таких ударів забив проти найкращих воротарів світу", – цитує Тен Хага Sky Sports.
Нагадаємо, після 5-го туру Манчестер Юнайтед посідає останню сходинку групи А. Підопічні Тен Хага мають в своєму активі 4 турнірних пункти.
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