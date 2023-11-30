"Ми дуже легко дарували супернику штрафні. Такі небезпечні удари були двічі, але це геніальність Зієша.

Парад голів і ляп Онана у відеоогляді матчу Галатасарай – Манчестер Юнайтед – 3:3

Він дуже майстерний у цьому. Не можна було надавати йому такі шанси. Він багато таких ударів забив проти найкращих воротарів світу", – цитує Тен Хага Sky Sports.

Нагадаємо, після 5-го туру Манчестер Юнайтед посідає останню сходинку групи А. Підопічні Тен Хага мають в своєму активі 4 турнірних пункти.

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