Тен Хаг оценил игру Онана против Галатасарая: "Это гениальность Зиеша"
16:17 - Читати українською
Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг поделился эмоциями от игры камерунского голкипера команды Андре Онана.
29’ Хаким Зиеш
62’ Хаким Зиеш
71’ Керем Актюркоглу
Бруну Фернандеш 18’
Скотт Мактоминай 55’
18’ Бруну Фернандеш
29’ Хаким Зиеш
55’ Скотт Мактоминай
62’ Хаким Зиеш
71’ Керем Актюркоглу
"Мы очень легко дарили сопернику штрафные. Такие опасные удары были дважды, но это гениальность Зиеша".
Парад голов и ляп Онана в видеообзоре матча Галатасарай – Манчестер Юнайтед – 3:3
Он очень искусный в этом. Нельзя было давать ему такие шансы. Он много таких ударов забил против лучших вратарей мира", – цитирует Тэн Хага Sky Sports.
Напомним, после 5-го тура Манчестер Юнайтед занимает последнюю строчку группы А. Подопечные Тен Хага имеют в своем активе 4 турнирных пункта.
МЮ еще раз оконфузился в Лиге чемпионов, потеряв победу над Галатасараем – фейл Онана перекрыл шикарный гол Бруну
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter