"Мы очень легко дарили сопернику штрафные. Такие опасные удары были дважды, но это гениальность Зиеша".

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Он очень искусный в этом. Нельзя было давать ему такие шансы. Он много таких ударов забил против лучших вратарей мира", – цитирует Тэн Хага Sky Sports.

Напомним, после 5-го тура Манчестер Юнайтед занимает последнюю строчку группы А. Подопечные Тен Хага имеют в своем активе 4 турнирных пункта.

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