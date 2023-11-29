Галатасарай врятував нічию з Манчестер Юнайтед (3:3) у рамках п'ятого туру групового раунду Ліги чемпіонів. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед розчаровує в Лізі чемпіонів. Після жеребкування здавалося, що "дияволи" повинні легко виходити з групи. Але поразки від Копенгагена та Галатасарая створили загрозу вильоту. До того ж поразки цілком заслужені – МЮ грав гірше за суперників з периферійних ліг.

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Щоправда, Галатасарай може похвалитися відомими іменами. Зієш, Ікарді, Мертенс, Заха, Торрейра та Ндомбеле не так давно були зірками АПЛ і Серії А, а сьогодні вийшли в стартовому складі турецького чемпіона. І знову показали хороший інтенсивний футбол.

Манчестер Юнайтед до середини першого тайму розігнав дві атаки й обидві завершив голами. Гарначо невідпорно пробив під поперечину після тонких перепасовок Фернандеша та Хьойлунда. Після чого Бруну самотужки створив шедевр – потужний удар з-за меж штрафного в "дев'ятку".

Галатасарай мав достатньо шансів зрівняти рахунок. Турки частіше били по воротах, але Онана надійно грав у воротах, а Магуайр блокував спроби суперників і зупиняв м'яч на лінії. Відставання господарів прямим ударом зі штрафного скоротив Зієш. Ікарді також відзначився, але з мінімального офсайда.

Турки продовжили насідати по перерві, а Манчестер Юнайтед відповідав швидкими атаками. Одна з таких перетворилася в гол, коли Мактомінай замкнув простріл Ван-Біссаки. Галатасарай знову скоротив відставання зі штрафного – Зієш пробив по центру воріт, однак Онана дуже грубо помилився, пустивши м'яч у сітку.

Most errors leading to opposition goals by goalkeepers in the UEFA Champions League since 2018-19:



7 - André Onana (44 apps)

6 -

5 -

4 -

3 - Manuel Neuer (41 apps), Gerónimo Rulli (12 apps) pic.twitter.com/oUeSYP1cS9 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 29, 2023

Єдине виправдання голкіпера – мокрий м'яч. Гру взагалі могли перенести через сильні зливи в Стамбулі. Втім, про яке виправдання можна говорити, якщо команда віддає перемогу після комфортної переваги. Галатасарай незабаром зрівняв рахунок. Актюркоглу отримав пас у розріз від Зієша та точно пробив у ближній кут.

Манкуніанці все ж прокинулися та спробували виправити ситуацію. Гарначо і Мактомінай перспективно пробивали здалеку. Бруну також розрядив свою гармату та влучив у стійку. У компенсований час Пелістрі не скористався хаосом у чужих володіннях. Матч завершився нічиєю.

МЮ з 4 очками залишився на дні групи А. Шанси на плей-офф ще є, але тепер все залежить від Галатасарая, який йде другим з 5 очками, а в останньому турі гратиме проти немотивованої Баварії.