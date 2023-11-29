У середу, 29 листопада, Галатасарай зіграв унічию з Манчестер Юнайтед у матчі 5-го туру групового етапу ЛЧ. Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

У двох попередніх виїзних матчах Ліги чемпіонів – з Баварією та Копенгагеном – Манчестер Юнайтед програв з рахунком 3:4. Перед виїздом до Стамбула наставник "червоних дияволів" Ерік Тен Хаг пообіцяв здобути таку бажану перемогу – за його словами, команда навчилася справлятися з "гостьовим" тиском.

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Що ж, Манчестер Юнайтед справді продемонстрував прогрес – команда пропустила не чотири м'ячі, а всього лише три. І набрала нарешті перше єврокубкове очко на виїзді. Ось тільки вболівальникам англійців від такого сарказму не легше: по ходу матчу Юнайтед вів із рахунком 3:1 і втратив перевагу. Героєм Галатасарая став Хакім Зієш – він записав на свій рахунок дубль і гольову передачу.

Гості запам'яталися не тільки чудовою результативною грою Фернандеша (гол+пас), а й черговим ляпом Онана...