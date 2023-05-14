Міланський Інтер після впевненої перемоги над запеклим конкурентом вже однією ногою у фіналі Ліги чемпіонів. Хто б не був суперником "нерадзуррі" – багато футбольних шанувальників вболіватимуть за Індзагі та Ко.

На початку єврокубкової кампанії 2022/23 міланський Інтер мало хто вважав фаворитом на перемогу в ЛЧ. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розповідає, чому "нерадзуррі" заслуговують не лише на симпатію, а й на перемогу в турнірі найсильніших команд Європи.

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Впертість, яка захоплює

Ще до старту групового етапу більшість шанувальників футболу відправляли Інтер у Лігу Європи. Барса, навіть під час перехідного етапу, виглядала більш логічною парою для Баварії, яку вважали фаворитом на вихід у плей-офф. Тим паче, що перший тур підтверджував такі прогнози – каталонці познущалися з Вікторії Пльзень, а Інтер не знайшов аргументів проти мюнхенців.

Та зовсім скоро Інтер виправив ситуацію і здолав Барсу в очному протистоянні. Усі запитання щодо плей-офф можна було знімати раніше, але на Камп Ноу команді Індзагі-молодшого не вистачило кількох хвилин до перемоги. Амбіції Інтера врятувала Баварія, яка рвала всіх і все – триочкова перевага та прохід в наступний етап.

У плей-офф Інтер теж не хапав зірок з неба – мінімальна звитяга над Порту та гольова феєрія з Бенфікою не виглядали заявкою на перемогу в ЛЧ. Поки не настав матч з Міланом – тут Інтер показав себе у всій красі. Звісно, допомогли і кадрові втрати опонента, але навряд чи хтось скаже, що "нерадзуррі" діяли непереконливо.

Впродовж всього турніру Інтер кілька разів списували з рахунків, аля ця команда вперто йшла до свого. Така націленість на результат вражає, тому перемога цих хлопців у турнірі навряд чи буде розчаруванням.

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Нова зірка на тренерському небосхилі

Карло Анчелотті та Хосеп Гвардіола вже мають у своєму тренерському музеї велику трофейну колекцію. Натомість для Сімоне Індзагі здобуття "вухатого" кубка буде не просто святом, а великим трампліном у тренерській кар'єрі. Після такого подвигу з Інтером перед ним відкриються двері до будь-якого клубу.

Індзагі-молодшого важко назвати новатором тренерської справи, але йому вдається витискати максимум можливостей з наявного складу та вдало грати на своїх сильних сторонах. Окрім того, Сімоне побудував надійну оборону, що завжди свідчить про клас та тактичний рівень фахівця.

Можливо, його команді не завжди вдається втілити всі ідеї тренера, але той неухильно дотримується своїх принципів та не збирається прогинатися перед невдачами. Можна не любити Інтер, але тримати кулаки за перемогу Індзагі точно буде не один мільйон шанувальників футболу.

Перемога ветеранів – це завжди красиво

Дивитися на те, як 37-річний Джеко дає фору молодим колегам по цеху – безцінно. Боснійця давно намагаються списати з рахунків, але його гольовий хист залишається таким самим гострим. Не відстає і Мхітарян, якого не боялися вносити у списки "збитих льотчиків".

Загалом у складі Інтера переважають досвідчені виконавці, у перспективі яких засумнівалися інші клуби. Що ж, якщо для Інтера все складеться вдало, то зовсім скоро не один спортивний директор картатиме себе за недалекоглядність.

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