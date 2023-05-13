Перші півфінали Ліги чемпіонів подарували шанувальникам футболу багато емоцій. Реал, Манчестер Сіті, Інтер та Мілан показали свої найкращі якості, але зовсім скоро двом командам доведеться пережити гірке розчарування.

Вже зовсім скоро футбольний світ дізнається, які два клуби зійдуться у двобої за звання найсильнішої команди на європейському континенті. Футбол 24 разом з партнером HLIBNY DAR розглядає шанси півфіналістів вийти на фінішну пряму до омріяного трофея.

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Ляпас від конкурента та покарання за залежність

Протистояння Інтера та Мілана – одне з найбільш гучних дербі футбольного світу. Непримиренні суперники роками намагаються перевершити один одного та бути головним господарем на міланському стадіоні. Битва цих команд у півфіналі повинна стати прикладом запеклості та вершини футбольних хитрощів.

Сімоне Індзагі обіцяв битву на смерть, Стефано Піолі – сюрпризи для суперника. Обставини винагородили першого та покарали другого за залежність від одного гравця – Рафи Леау. Травма португальця перед першим матчем півфіналу стала справжньою катастрофою, адже саме він є головною зброєю "россонері" в атаці. Втім, залишалися сподівання, що геній Піолі зможе вигадати щось на цей випадок.

Мільйони глядачів по всьому світу з нетерпінням чекали на стартовий свисток, але навряд чи хтось сподівався побачити те, що сталося буквально за кілька хвилин. Натхнення, з яким Інтер побіг завойовувати путівку у фінал, явно збентежило Мілан. Схоже на те, що "россонері" з огляду на статус матчу будуть чекати на розкачку та акуратні випади з метою виявлення планів суперника та його слабких місць. Ціна такої помилки була високою – Едін Джеко швидко вивів свою команду вперед.

Цього холодного душу Мілану було мало, тож ще один "дідусь" – Генріх Мхітарян – подвоїв перевагу "нерадзуррі".

Подальші події на полі розгорталися під диктовку Інтера. Мілан виглядав розгублено, його атаки не викликали жодних сумнівів у переможцеві протистояння. Натомість "нерадзуррі" змарнували ще кілька хороших моментів, якими точно могли забити цвях у шанси Мілана на фінал Ліги чемпіонів.

Як би ми не любили інтригу, виглядає так, що Мілан таки вже програв цю дуель. Звісно, у футболі трапляється всяке, але надто вже переконливими виглядали конкуренти. Окрім того, у лазарет вирушили Мессіас та Круніч, а повернення Леау під великим питанням. Можливо, просто зараз у голову Піолі прийде рятівна ідея, але Інтер надто добре захищається, аби його оборона впала під натиском знекровленого Мілана.

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Відібрати корону та зламати прокляття

А от в іншому протистоянні все не так однозначно, тож любителів інтриги очікує справжній футбольний десерт. Битва Реала з Манчестер Сіті – одне з найкращих футбольних шоу, а у півфіналі Ліги чемпіонів – й поготів. Звісно, фінал за участі цих команд був би вельми яскравим, але доля вирішила інакше.

Як і передбачалося, обидва футбольні титани грали доволі закрито та компактно. Такі двобої радше нагадують шахові партії, і Гвардіола з Анчелотті це чудово розуміли. Моментів у штрафних майданчиках було обмаль, тому не дивно, що "обмін люб'язностями" відбувся за допомогою дальніх ударів.

Минулого року Ман Сіті та Реал видали набагато яскравіші півфінальні матчі (4:3 на Етіхад та 3:1 на Бернабеу). Цього разу Гвардіола не збирається ризикувати та вкотре слухати нарікання на те, що попри гроші та фантастичний склад "вухатий" кубок – не для "містян".

Теоретично Етіхад – це фортеця Сіті, де він є фаворитом з будь-яким суперником. З іншого боку, знущання підопічних Анчелотті з Ліверпуля на Енфілді робить цей фактор вкрай сумнівним.

Який би прогноз тут не пролунав – шанси на те, що в результаті він виявиться смішним, вкрай високі. Тож краще насолодитися шоу та привітати переможця з виходом у фінал.