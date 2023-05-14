Миланский Интер после уверенной победы над ожесточенным конкурентом уже одной ногой в финале Лиги чемпионов. Кто бы ни был соперником нерадзурри – многие футбольные поклонники будут болеть за Индзаги и Ко.

В начале еврокубковой кампании 2022/23 миланский Интер мало кто считал фаворитом на победу в ЛЧ. Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR рассказывает, почему "нерадзурри" заслуживают не только симпатии, но и победы в турнире сильнейших команд Европы.

Споткнуться на финише и скинуть королей: кого мы увидим в финале ЛЧ 2022/23

Упорство, которое восхищает

Еще до старта группового этапа большинство поклонников футбола отправляли Интер в Лигу Европы. Барса, даже во время переходного этапа, выглядела более логичной парой для Баварии, считавшейся фаворитом на выход в плей-офф. Тем более что первый тур подтверждал такие прогнозы – каталонцы поиздевались над Викторией Пльзень, а Интер не нашел аргументов против мюнхенцев.

Но совсем скоро Интер исправил ситуацию и одолел Барсу в очном противостоянии. Все вопросы по плей-офф можно было снимать раньше, но на Камп Ноу команде Индзаги-младшего не хватило нескольких минут до победы. Амбиции Интера спасла рвавшая всех и все Бавария – трехочковое преимущество и проход в следующий этап.

В плей-офф Интер тоже не хватал звезд с неба – минимальная победа над Порту и голевая феерия с Бенфикой не выглядели заявкой на победу в ЛЧ. Пока не наступил матч с Миланом – здесь Интер показал себя во всей красе. Конечно, помогли и кадровые потери оппонента, но вряд ли кто-нибудь скажет, что "нерадзурри" действовали неубедительно.

На протяжении всего турнира Интер несколько раз списывали со счетов, но эта команда упорно шла к своему. Такая нацеленность на результат поражает, поэтому победа этих ребят в турнире вряд ли будет разочарованием.

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Новая звезда на тренерском небосводе

Карло Анчелотти и Хосеп Гвардиола уже имеют в своем тренерском музее большую трофейную коллекцию. А вот для Симоне Индзаги выигрыш "ушастого" кубка будет не просто праздником, а большим трамплином в тренерской карьере. После такого подвига с Интером перед ним откроется дверь в любой клуб.

Индзаги-младшего трудно назвать новатором тренерского дела, но ему удается выжимать максимум возможностей из имеющегося состава и удачно играть на своих сильных сторонах. Кроме того, Симоне построил надежную оборону, которая всегда свидетельствует о классе и тактическом уровне специалиста.

Возможно, его команде не всегда удается воплотить все идеи тренера, но тот неукоснительно соблюдает свои принципы и не собирается прогибаться перед неудачами. Можно не любить Интер, но держать кулаки за победу Индзаги будет точно не один миллион поклонников футбола.

Победа ветеранов – это всегда красиво

Смотреть на то, как 37-летний Джеко дает фору молодым коллегам по цеху – бесценно. Боснийца давно пытаются списать со счетов, но его голевое дарование остается таким же острым. Не отстает и Мхитарян, которого не опасались вносить в списки "сбитых летчиков".

В составе Интера преобладают опытные исполнители, в перспективе которых усомнились другие клубы. Что ж, если для Интера все сложится удачно, то совсем скоро не один спортивный директор будет корить себя за недальновидность.