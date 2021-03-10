"Роналду та Рабйо відвернулись під час штрафного? Такій поведінці немає виправдання. У наші часи в стінку ставили тих, хто не боїться м'яча. Рабйо і Роналду злякалися м'яча і відскочили убік, повернулися спинами. Таке не пробачається", – цитує Капелло Football Italia.

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Вирішальний гол португальці забили в овертаймі, Олівейра вистрілив зі штрафного, а Кріштіану зіграв неналежним чином у стінці.

Нагадаємо, за сумою двох матчів Порту вибив Юве з Ліги чемпіонів, а після 25-ти турів Серії А туринці розташувались на третій сходинці турнірної таблиці.

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