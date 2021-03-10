"Я не знаю, чому Саррі звільняли. Я – тренер Ювентуса, мене запрошували для довготривалої роботи. Це проект, який мав розвиватися протягом декількох років, тому мене це не турбує.

Пірло знайшов виправдання фатальному боягузтву Роналду і Рабйо

Я розмовляв з Аньєллі після гри. Ми говорили про майбутнє, він сказав мені, що наш проект щойно розпочався. Ми всі розчаровані. Ми хотіли пройти кваліфікацію, але я не думаю, що це кінець циклу. Цикл щойно розпочався, і той, хто буде в ньому брати участь у майбутньому, зможе пишатися", – наводить слова Пірло Football Italia.

Нагадаємо, що Ювентус йде третім у Серії А, поступаючись лідеру, Інтеру, десятьма очками.

"Це катастрофа": Роналду відправляють з Ювентуса і звинувачують у вильоті з ЛЧ, а легендарний тренер назвав боягузом