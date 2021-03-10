"Роналду и Рабьо отвернулись во время штрафного? Такому поведению нет оправдания. В наше время в стенку ставили тех, кто не боится мяча. Рабьо и Роналду испугались мяча и отскочили в сторону, повернулись спинами. Такое не прощается", – цитирует Капелло Football Italia.

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Решающий гол португальцы забили в овертайме, Оливейра выстрелил со штрафного, а Криштиану сыграл неправильно в стенке.

Напомним, по сумме двух матчей Порту выбил Юве из Лиги чемпионов, а после 25-ти туров Серии А туринцы расположились на третьей строчке турнирной таблицы.

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