"Непростий матч для нас. Ми мали кілька моментів, щоб забити, але не реалізували їх. Але порівнювати сьогоднішніх суперників, гадаю, немає сенсу. У Бенфіки мультинаціональна команда, з чотирма-п'ятьма бразильцями, двома аргентинцями, іспанцем, греком, португальцями високого рівня, у нас же, як ви бачили, на поле виходили гравці, які зовсім нещодавно були в академії, по 18-19 років.

Динамо – Бенфіка – 0:2 – відео голів і огляд матчу

Думаю, якби у нас сьогодні на полі, у центрі поля, був Сидорчук, ми би не пропустили два голи, його досвід нам би дуже став у нагоді. Але ми втратили його після матчу зі Штурмом… Я вважаю, це ненормально, що ми зіграли вже чотири матчі й залишилися без ключового гравця через дискваліфікацію, а деякі команди розпочинають свій виступ у кваліфікації, як то кажуть, із чистого аркуша.

У підсумку, ми залишилися без важливих для нас гравців, припустилися помилок та пропустили гол. Після цього ми домінували на полі, мали три-чотири можливості, щоб забити, але потім чергова помилка призвела до другого пропущеного м'яча. Після цього вже важко було сподіватися на перемогу, оскільки у Бенфіки всі гравці дуже високого рівня.

Другий тайм ми провели набагато інтенсивніше, могли знову забивати – але при цьому і суперник мав можливість відзначитися ще раз. Загалом дуже цікавий матч, для вболівальників так точно. Для мене – ні, тому що я вірив, що нам до снаги виграти цю гру. Попереду у нас матч-відповідь, де, я сподіваюся, футболісти покажуть усе, на що вони здатні. А сьогодні вітаю Бенфіку із перемогою.

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Бенфіка грала агресивніше... Я чекав, що рефері щось зробить із цим, але жовтої картки не було. Коли атакують сім-вісім гравців, втрачають м'яч, ми організовуємо контратаку, яку зривають фолом – суддя високого європейського рівня зобов'язаний карати в таких ситуаціях попередженням. Але й тут жодної реакції не було. Це катастрофа… При цьому хочу наголосити, що суддя жодним чином не вплинув на підсумковий результат.

Можливі трансфери Бенфіки? Це не моя проблема. Візьмемо, наприклад, Романа Яремчука. Якби він грав у Динамо, то був би найкращим гравцем, а в Бенфіці він сидить на заміні. У цьому й різниця... Насправді сьогодні наша команда показала хороший футбол як для тих кондицій, в яких перебувають футболісти.

Як я вже сказав, ми мусили випускати молодих гравців на поле. Ванату та Вівчаренку по 20 років, Царенку – 18. Це надто високий рівень для футболістів, які проводять свої перші матчі за основну команду, але при цьому вони отримають хороший досвід. На даний момент особливого вибору, насамперед в атаці, у нас немає… Але, повторюся, хоч ми і програли, але провели хороший матч, і футболісти показали свій максимум.

Атмосфера була фантастичною. Дякую всім, хто прийшов на стадіон. Сподіваюся, глядачі отримали насолоду від гри", – наводить слова Луческу офіційний сайт Динамо.

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