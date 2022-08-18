"Ожидал подобного результата. Бенфика – команда хорошего уровня с классными игроками. Они начали матч по прессингу и постоянно играли вперед, на атаку. После первого забитого гола игра стала немного другой: уже и мы открылись, и португальцы стали больше контролировать мяч. Они знали, что будут моменты.

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А когда ошибся Цыганков, о котором мы часто говорим, – извините, но у него глаз нет что ли? Он не видел, куда отдавал передачу? Какое он имеет право изнутри поля делать такие ремни? Забили второй гол и все кончилось.

Чего ждать от ответного матча? Киевляне по-другому играть не могут – только от обороны. Мы увидим в следующей игре такую ​​же португальскую команду, как и здесь: с первых минут они будут прессинговать, будут играть на скорости, пока не забьют один-два мяча. Потом снова будет такая же никакая игра.

Португальцы будут "пижониться". Такой команды у нас нет – тем более сейчас. Что имеем, то имеем. То же будет и с Шахтером, когда они будут играть в Лиге чемпионов. От этого не уйдешь", – поделился Сабо в комментарии 1927.kiev.ua.

Отметим, что Динамо проиграло первый матч Бенфике, пропустив два мяча. Ответный матч за выход в группу Лиги чемпионов состоится 23 августа в Лиссабоне.

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