За підсумками 1-го туру групового етапу Україні вдалось набрати лише 1 очко – все завдяки нічиїй Зорі у грі проти Гента. Шахтар же не заробив балів, програвши Порту (1:3).

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Цей 1 пункт перетворився на 0,2 бала в таблиці коефіцієнтів (набрали 25,800) – все через те, що в України було 5 представників у єврокубках цього сезону, але 3 з них вже вилетіли на стадії кваліфікації. Водночас Чехія видала чималий стрибок завдяки перемогам усіх трьох команд, які залишились у єврокубках (Вікторія Пльзень, Славія Прага, Спарта Прага), піднявшись одразу на 16 сходинку – 26,550.

Випереджає Україну і Ізраїль (17 місце) – 26,125 бала. Підсобив цьому Маккабі Тель-Авів, який переграв Брейдаблік у матчі Ліги конференцій. А Маккабі Хайфа у грі Ліги Європи був розбитий Ренном (3:0).

Зоря втримала нічию з Гентом у першому турі Ліги конференцій – перше очко для України в груповому турнірі

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