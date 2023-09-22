По итогам 1-го тура группового этапа Украине удалось набрать лишь 1 очко – все благодаря ничьей Зари в игре против Гента. Шахтер же не заработал баллов, проиграв Порту (1:3).

Михайличенко двумя ассистами за 8 минут приложился к феерии Динамо З в Лиге конференций

Этот 1 пункт превратился в 0,2 балла в таблице коэффициентов (набрали 25,800) – все потому, что у Украины было 5 представителей в еврокубках в этом сезоне, но 3 из них уже вылетели на стадии квалификации. В то же время Чехия выдала немалый скачок благодаря победам всех трех команд, которые остались в еврокубках (Виктория Пльзень, Славия Прага, Спарта Прага), поднявшись сразу на 16 место – 26,550.

Опережает Украину и Израиль (17 место) – 26,125 балла. Подсобил этому Маккаби Тель-Авив, который переиграл Брейдаблик в матче Лиги конференций. А Маккаби Хайфа в игре Лиги Европы был разбит Ренном (3:0).

Заря удержала ничью с Гентом в первом туре Лиги конференций – первое очко для Украины в групповом турнире

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