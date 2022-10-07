Лише СК Дніпро-1 цього ігрового тижня подарував хоч якийсь бонус у таблицю коефіцієнтів УЄФА для України.

Третій єврокубковий день був для наших команд не найкращим. Шахтар у Лізі чемпіонів доволі гідно протистояв Реалу, але клас мадридців дався взнаки – перемога 2:1. "Гірники" не подарували Україні жодного бала в таблицю.

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У Лізі Європи поступилось Динамо. Команда Мірчі Луческу, яка виграла лише 4 матчі в сезоні, через помилку на останніх хвилинах втратила нічию проти Ренна. СК Дніпро-1 мав одного з найлегших суперників – аутсайдер 2 дивізіону чемпіонату Швейцарії Вадуц. Проте "спортклубівці" зіграли внічию 2:2.

За тиждень Україна отримала до рейтингу лишень 0.200 бала – одна нічия, яка ділиться на 5 клубів (Зоря та Ворскла вилетіли ще в кваліфікації). Загалом у поточному сезоні маємо лише 3.100 у таблиці коефіцієнтів. За підсумками останніх 5 кампаній Україна йде 15-ю в рейтингу.

Асоціації, які розташувались перед нами, за тур продемонстрували різні результати. Чехія і Швейцарія не здобули жодного балу, а от Норвегія та Сербія набрали +0.500 та +1.000 до свого активу.

У 4 турі європейських турнірів наші команди змагатимуться з тими ж таки суперниками, зміниться лише місце проведення поєдинків.

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