Только СК Днепр-1 на этой игровой неделе подарил хоть какой-то бонус в таблицу коэффициентов УЕФА для Украины.

Третий еврокубковый день был для наших команд не лучшим. Шахтер в Лиге чемпионов довольно достойно противостоял Реалу, но класс мадридцев сказался – победа 2:1. "Горняки" не подарили Украине ни одного балла в таблицу.

СК Днепр-1 не обыграл Вадуц в матче Лиги конференций – травма до слез, гол плюс пас Довбика и провал обороны

В Лиге Европы уступило Динамо. Команда Мирчи Луческу, выигравшая всего 4 матча в сезоне, из-за ошибки на последних минутах потеряла ничью против Ренна. СК Днепр-1 имел одного из самых легких соперников – аутсайдер 2 дивизиона чемпионата Швейцарии Вадуц. Однако "спортклубовцы" сыграли вничью 2:2.

За неделю Украина получила в рейтинг только 0.200 балла – одна ничья, которая делится на 5 клубов (Заря и Ворскла вылетели еще в квалификации). Всего в текущем сезоне есть только 3.100 в таблице коэффициентов. По итогам последних 5 кампаний Украина идет 15-й в рейтинге.

Ассоциации, которые разместились перед нами, за тур продемонстрировали разные результаты. Чехия и Швейцария не получили ни одного балла, но Норвегия и Сербия набрали +0.500 и +1.000 в свой актив.

В 4 туре европейских турниров наши команды будут соревноваться с теми же соперниками, изменится только место проведения поединков.